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Номер извещения
0151500000221000065
Уникальный номер закупки
0151500000221000065
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт. 0151500000221000065
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ)
Дата публикации
29.09.2021 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0151500000221000065Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт.
Начальная цена
826 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов