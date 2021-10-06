Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт. 0151500000221000065

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0151500000221000065 Уникальный номер закупки 0151500000221000065 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению областной профильной смены АМКИР (Ассоциация Молодёжных Клубов Интеллектуального Развития) для членов клубов интеллектуального развития, активных участников областных интеллектуальных турниров в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, количество путевок - 100 шт. 0151500000221000065 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НСО Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru