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    Главная / Торги / Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.

    Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008216Дата и время окончания срока приема заявок Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.08.2020 09:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Проект_договора_подряда.docx

    4._График_освидетельствования_на_2020_год_Для_заполнения_попозиционно_.xls

    283976_Закупочная_документация.pdf

    Приложение_к_ТЗ_Сметы.7z

    2._Техзадание.pdf

    4._График_освидетельствования_на_2020_год.pdf

    1._Оферта_(форма_1)_с_Приложениями.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-99

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    vvasilev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Вадим Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 13:00 GMT +314.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008216Дата и время окончания срока приема заявок Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 13:0030.09.2020 13:0030.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008216Подведение итогов не позднее Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 13:0030.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008216Подведение итогов не позднее Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое освидетельствование сосудов, паропроводов и котла цехов ПАО «ЧМК» на 2020 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое освидетельствование Электроподогревателя, согласно сметы 37-19-36 ( рег №А-18144)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Техническое освидетельствование Электроподогревателя, согласно сметы 37-19-37 ( рег №А-18143)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Техническое освидетельствование Реактора, согласно сметы 37-19-33 ( рег №А-230з)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Техническое освидетельствование Реактора, согласно сметы 37-19-32 ( рег №А-229з)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Техническое освидетельствование Электронагревателя, согласно сметы 37-19-40 ( рег №А-21474)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Техническое освидетельствование Реактора, согласно сметы 37-19-34 ( рег №А-21475)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Техническое освидетельствование Реактора, согласно сметы 37-19-35 ( рег №А-21476)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Техническое освидетельствование Теплообменника, согласно сметы 37-19-39 ( рег №А-21477)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Техническое освидетельствование Теплообменника, согласно сметы 37-19-38 ( рег №А-21478)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Техническое освидетельствование Гидроаккумулятора, согласно сметы 11-20-88 ( рег №А-22268, А22270)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Техническое освидетельствование Гидроаккумулятора, согласно сметы 11-20-87 ( рег №А-22269)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Техническое освидетельствование Воздухосборника В-20-8-2, согласно сметы 11-20-86 ( рег №А-22273)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Техническое освидетельствование Воздухосборника В-25-8-2, согласно сметы 11-20-85 ( рег №А-22274)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Техническое освидетельствование Ресивера (аргон), согласно сметы 11-20-8 ( рег №А-21523,А-21524)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Техническое освидетельствование Сосуда противовакуммного, согласно сметы 11-20-83 ( рег №А-22238)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Техническое освидетельствование Фильтра противовакуумного, согласно сметы 11-20-84 ( рег №А-22239)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Техническое освидетельствование Аккумулятора гидропневматического поршневого, согласно сметы 11-20-52 ( рег №А-22240)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Техническое освидетельствование Пневмогидроаккумулятора баллонного, согласно сметы 11-20-50 ( рег №А-22241,А-22242, А-22243, А-22244, А-22245, А-22246)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Техническое освидетельствование Аккумулятора гидропневматического поршневого, согласно сметы 11-20-51 ( рег №А-22247)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Техническое освидетельствование Ресивера (азота), согласно сметы 11-20-10 ( рег №А-18058, А-18059, А-18060, А-18061)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Техническое освидетельствование сосудов блока осушки воздуха №4, согласно сметы 22-19-109 ( рег №А-17882, А-17889, А-17887, А-17884, А-17886, А-17897)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Техническое освидетельствование сосудов блока осушки воздуха №5, согласно сметы 22-19-110 ( рег №А-17893, А-17894, А-17895, А-17899)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Техническое освидетельствование сосудов, согласно сметы 22-18-112 ( рег №А-008з, А-007з, А-17910)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Техническое освидетельствование Воздухосборника, согласно сметы 34-16-22 ( рег №А-17875, А-430з, А-17876)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Техническое освидетельствование Футляра для аварийной эвакуации хлора из дефектного баллона, согласно сметы 38-19-89 ( рег №А-22423)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Техническое освидетельствование Паропровода вторичных смесителей, согласно сметы 02-19-81 ( рег №пп-2034)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Техническое освидетельствование Паропровода барабанных смесителей, согласно сметы 02-19-82 ( рег №пп-2035)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Техническое освидетельствование Паропровода для технологических нужд блока КААР-32 № 4 от оси 22 до 29В, согласно сметы 37-19-30 ( рег №пп-1885)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Техническое освидетельствование Паропровода для технологических нужд БРВ (Бр № 7, 8, КАР 30 № 9), согласно сметы 37-19-31 ( рег № пп-1790)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Техническое освидетельствование Паропровода на вакууматор, согласно сметы 11-20-82 ( рег №пп-1430)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Техническое освидетельствование Паропровода к маслоскладу № 6, согласно сметы 56-19-15 ( рег №пп-1931)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Техническое освидетельствование Паропровода стана 250-1, согласно сметы 86-17-65 ( рег №пп -1756)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Техническое освидетельствование Паропровода стана 250-2, согласно сметы 86-17-66 ( рег №пп -1755)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Техническое освидетельствование Паропровода УОМСС УЗТМ, согласно сметы 86-20-14 ( рег №пп -2036)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Техническое освидетельствование Паропровода сортового отделения, согласно сметы 86-20-13 ( рег №пп -2037)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Техническое освидетельствование Паропровода для пожаротушен.маслоподвалов и НАС, для технолог.агрегатов цеха, согласно сметы 22-16-140 ( рег №пп-1650)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Техническое освидетельствование Паропровода пожаротушен. маслоподвалов, НАС и технологич. агрегатов цеха, согласно сметы 22-16-141 ( рег №пп-1651)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Техническое освидетельствование Паропровода перегретого пара 0,8 МПа, согласно сметы 11-19-171 ( рег №пп 2059)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Техническое освидетельствование Паропровода перегретого пара РОУ 1,8/1,3 МПа, согласно сметы 11-19-172 ( рег №пп-07-з)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Техническое освидетельствование Паропровода к энергокорпусу, согласно сметы 11-20-11 ( рег №пп-1899)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Техническое освидетельствование Паропровода на технологические нужды, согласно сметы 11-20-9 ( рег №пп-2058)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Техническое освидетельствование Котла GPT 17000 (паровой, жаротрубный, 3-х ходовой)., согласно сметы 11-20-156 ( рег №К-7201)"

    Кол-во: 1

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