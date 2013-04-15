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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП304030
Уникальный номер закупки
4зп/13
Наименование закупки
Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.04.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 694-04-56
Факс
+7 495 694-04-56
Адрес электронной почты
secretar@vshkola.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурзенкова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2013 12:00 GMT +315.04.2013 12:0015.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304030Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2013 12:0015.04.2013 12:0015.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304030Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва
Подведение итогов не позднее
17.04.2013 23:5917.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304030Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"
Начальная цена
1 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
260 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не установлено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
Все закупки и тендеры АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
Адрес местонахождения
127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,
127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Отсутствуют
70.31.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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