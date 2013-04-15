Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"

    Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2013 12:0015.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304030Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП304030

    Уникальный номер закупки

    4зп/13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.04.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
    Все закупки и тендеры АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА

    Юридический адрес

    127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 694-04-56

    Факс

    +7 495 694-04-56

    Адрес электронной почты

    secretar@vshkola.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурзенкова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2013 12:00 GMT +315.04.2013 12:0015.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304030Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2013 12:0015.04.2013 12:0015.04.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304030Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2013 23:5917.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304030Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201317.04.2013 23:5917.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304030Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке стоимости стопроцентного пакета акций ОАО "Издательство "Высшая школа"

    Начальная цена

    1 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    260 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    260 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не установлено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляются в соответствии с частью II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
    Все закупки и тендеры АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА

    Адрес местонахождения

    127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,

    127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.31.2

    Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014240
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061158
    Поставку принтера для пластиковых карт
    Поставку принтера для пластиковых карт
    588308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    880 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014237
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка сварочных материалов и ЗИП для МПС сварки («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1...
    593603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    4 638 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081087
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1168/МИ - Поставка металлопроката для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    593601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 252 537
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012522
    Поставка общестроительных материалов: металлопрокат для объекта строительства «ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В Уренгойского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: металлопрокат для объекта строительства «ДКС (2 очередь)...
    586116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237179
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013016
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей БНГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта...
    588341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить