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Номер извещения
ГП910503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 961 666-61-53
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зинченко Вячеслав Олегович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 15:00 GMT +321.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910503Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград. Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 15:0021.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910503Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград. Волгоград
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910503Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград. Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту котла гипсоварочной линии №1 для нужд производственной площадки ВОЛМА-Волгоград.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПП ВОЛМА-Волгоград, 400019, Россия, г. Волгоград, ул. Крепильная 128.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
42
33.11.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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