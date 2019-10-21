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    Главная / Торги / Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии

    Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 07:0021.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366705Дата и время окончания срока приема заявок Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908366705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    310-19 аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29 доб. 6027

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кальщикова Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги больничных организаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 07:00 GMT +321.10.2019 07:0021.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366705Дата и время окончания срока приема заявок Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.2019 07:0022.10.2019 07:0022.10.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908366705Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии Екатеринбург

    Дата и время проведения

    25.10.2019 07:0025.10.2019 07:0025.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908366705Дата и время проведения Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 07:0028.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366705Подведение итогов не позднее Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366705Подведение итогов не позднее Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание высококвалифицированных медицинских услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра стажированным лицам (работникам ЕМУП "Метрополитен") на уровне Центра профпатологии

    Начальная цена

    345 896,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    86.10.19.000

    Услуги больниц прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Периодический медицинский осмотр для мужчин на уровне центра профпаталогии"

    Кол-во: 53

    "Позиция 2"

    "Периодический медицинский осмотр для женщин на уровне центра профпаталогии"

    Кол-во: 35

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