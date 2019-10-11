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    Главная / Торги / мех уплотнения и подшипники EAGLE BURGMANN

    мех уплотнения и подшипники EAGLE BURGMANN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910501Дата и время окончания срока приема заявок мех уплотнения EAGLE BURGMANNМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910501

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    мех уплотнения и подшипники EAGLE BURGMANN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж

    3300-091000004-C05-00036-01-D_04.pdf

    INF_14209_ITT_Mechanical_Seal.xlsx

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Заявка на участие

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    s.varfalovskiy@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варфалоский Станислав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    подшипники

    Список лотов

    Лот 1

    Мех уплотнения EAGLE BURGMANN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910501Дата и время окончания срока приема заявок мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 15:0014.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910501Дата и время вскрытия заявок мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2019 12:0025.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910501Подведение итогов не позднее мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201925.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910501Подведение итогов не позднее мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мех уплотнения EAGLE BURGMANN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заявкой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АМТП, город АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с заявкой
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Чертеж

    03.10.2019

    03.10.2019

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный SKF 7313 для насосного агрегата 111-Р-003 Сер.№4410604А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный SKF 6216/C3 для насосного агрегата 111-Р-003 Сер.№4410604А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Ремонтный комплект механического уплотнения MSF140024410604NDE-SP Non Drive End EAGLEBURGMANN для насосного агрегата 111-Р-003 Сер.№4410604А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Механическое уплотнение MSF140024410604NDE-SP Non Drive End EAGLEBURGMANN для насосного агрегата 111-Р-003 Сер.№4410604А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Механическое уплотнение MSF140024410604DE-SP Drive End EAGLEBURGMANN для насосного агрегата 111-Р-003 Сер.№4410604А"

    Кол-во: 3

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