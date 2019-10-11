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Номер извещения
ГП910501
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
мех уплотнения и подшипники EAGLE BURGMANN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-58
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
s.varfalovskiy@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варфалоский Станислав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мех уплотнения EAGLE BURGMANN
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910501Дата и время окончания срока приема заявок мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 15:0014.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910501Дата и время вскрытия заявок мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2019 12:0025.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910501Подведение итогов не позднее мех уплотнения EAGLE BURGMANNМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мех уплотнения EAGLE BURGMANN
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АМТП, город АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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