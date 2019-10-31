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Номер извещения
ГП910496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства с пробегом УАЗ, автобус Мерседес-Бенц, снегоходы TAYGA, гусеничные снегоболотоходы, электромобили GEM, прицеп для перевозки грузов (всего 33 лота, 151 единица), находящиеся в Московской, Владимирской, Воронежской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Адыгея, г. Калуге, г. Барнауле. Продавец: ПАО «Газпром». Лот 21: Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359101 VIN 5ASGVHA41AF051160; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359102 VIN 5ASGVHA41AF051163; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359105 VIN 5ASGVHA41AF051157; Электромобиль GEM e4 инв.№ 371551 VIN 5ASGRGA49BF052916; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 371755 VIN 5ASGVHA43ВF052904
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 21: Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359101 VIN 5ASGVHA41AF051160; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359102 VIN 5ASGVHA41AF051163; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359105 VIN 5ASGVHA41AF051157; Электромобиль GEM e4 инв.№ 371551 VIN 5ASGRGA49BF052916; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 371755 VIN 5ASGVHA43ВF052904
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910496Подведение итогов не позднее Лот 21: Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359101 VIN 5ASGVHA41AF051160; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359102 VIN 5ASGVHA41AF051163; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359105 VIN 5ASGVHA41AF051157; Электромобиль GEM e4 инв.№ 371551 VIN 5ASGRGA49BF052916; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 371755 VIN 5ASGVHA43ВF052904Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 21: Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359101 VIN 5ASGVHA41AF051160; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359102 VIN 5ASGVHA41AF051163; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 359105 VIN 5ASGVHA41AF051157; Электромобиль GEM e4 инв.№ 371551 VIN 5ASGRGA49BF052916; Электромобиль GEM eLxD инв.№ 371755 VIN 5ASGVHA43ВF052904
Начальная цена
1 262 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
126 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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