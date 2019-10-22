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Номер извещения
ГП910502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт остекления цехов Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 12:30 GMT +322.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910502Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 12:3022.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910502Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 16:0016.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.201916.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием. Срок выполнения работ, с учетом подписания ф.КС2 и КС3 - 01.12.2019г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.34.20.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 12:30 GMT +322.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910502Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 12:3022.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910502Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2019 16:0016.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.201916.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием. Срок выполнения работ, с учетом подписания ф.КС2 и КС3 - 01.12.2019г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.34.20.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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