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    Главная / Торги / Ремонт остекления цехов Общества

    Ремонт остекления цехов Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910502Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт остекления цехов Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    требования к обязательному предоставлению документов

    акт осмотра №1

    техническое задание №1

    схема

    акт осмотра №2

    техническое задание №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И»)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2019 12:30 GMT +322.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910502Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2019 12:3022.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910502Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 16:0016.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И») Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по восстановлению отсутствующего и поврежденного остекления на фасаде производственного здания кузнечно-прессового цеха №20 ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ленточное остекление производственного корпуса и фонарей пролетов «Д-Е», «Ж-И»)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с утвержденным техническим заданием. Срок выполнения работ, с учетом подписания ф.КС2 и КС3 - 01.12.2019г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.34.20.190

    Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт ленточного и фонарного остекления из поликарбоната"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2019 12:30 GMT +322.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910502Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2019 12:3022.10.2019 12:3022.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910502Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2019 16:0016.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201916.12.2019 16:0016.12.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910502Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад) Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по восстановлению отсутствующего остекления на фасаде производственного здания механотермичсекого цеха №66 участок 3 ООО «ОМЗ-Спецсталь», литера БУ, кадастровый номер объекта недвижимости 78:37:17212:141:397 (ленточное остекление производственного корпуса фасадов «1/Е-Д» (западный фасад), «Е/25-1» (северный фасад) и «Д/1-25» (южный фасад)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с утвержденным техническим заданием. Срок выполнения работ, с учетом подписания ф.КС2 и КС3 - 01.12.2019г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.34.20.190

    Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт ленточного и фонарного остекления из поликарбоната"

    Кол-во: 0

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