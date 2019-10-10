Комплекс работ по разработке и заготовке грунта в карьерах 3.1, 3.2 для инженерной подготовки площадок кустов газовых скважин и автодорог к ним, строительство которых осуществляется в рамках строительства объекта "Дообустройство сеноманской и туронской газовых залежей Южно-Русского месторождения. Первый этап"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910492 Уникальный номер закупки 02-0194-19 Номер закупки Наименование закупки Комплекс работ по разработке и заготовке грунта в карьерах 3.1, 3.2 для инженерной подготовки площадок кустов газовых скважин и автодорог к ним, строительство которых осуществляется в рамках строительства объекта "Дообустройство сеноманской и туронской газовых залежей Южно-Русского месторождения. Первый этап" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru