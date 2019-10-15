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Номер извещения
31908366459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366459Подведение итогов не позднее Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору).Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору).
Начальная цена
23 109 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
462 181,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
28.13.28.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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