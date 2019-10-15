Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908366459 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка компрессорного оборудования в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №А к Договору), наименованием, количеством согласно Спецификации №1 (Приложение № Б к Договору), выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа, ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме, согласно Спецификации №2 (Приложение №В к Договору), Техническому заданию (Приложение №А к Договору), Графику (Приложение №Г к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие

Все закупки и тендеры ПАО ДНПП Юридический адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Почтовый адрес 141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1 Контактный телефон +7 495 565-77-04 Факс +7 495 565-77-04 Адрес электронной почты zakupki@dnpp.biz Ф.И.О. контактного лица Ярилов Александр Вячеславович Место рассмотрения предложений Долгопрудный Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие Ключевые слова:

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