Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства с пробегом УАЗ, автобус Мерседес-Бенц, снегоходы TAYGA, гусеничные снегоболотоходы, электромобили GEM, прицеп для перевозки грузов (всего 33 лота, 151 единица), находящиеся в Московской, Владимирской, Воронежской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Адыгея, г. Калуге, г. Барнауле. Продавец: ПАО «Газпром». Лот 11: Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372710 VIN XTT316310B0010163; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-237 инв.№ 390725 VIN ХТТ316300С0025432; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372662 VIN XTT316310B0010933; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372732 VIN XTT316310B0010170

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910472 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение в электронной форме. Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства с пробегом УАЗ, автобус Мерседес-Бенц, снегоходы TAYGA, гусеничные снегоболотоходы, электромобили GEM, прицеп для перевозки грузов (всего 33 лота, 151 единица), находящиеся в Московской, Владимирской, Воронежской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Адыгея, г. Калуге, г. Барнауле. Продавец: ПАО «Газпром». Лот 11: Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372710 VIN XTT316310B0010163; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-237 инв.№ 390725 VIN ХТТ316300С0025432; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372662 VIN XTT316310B0010933; Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ комплектация 113 инв.№ 372732 VIN XTT316310B0010170 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

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