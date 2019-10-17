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Номер извещения
31908366407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Почтовый адрес
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
Контактный телефон
+7 48751 7-44-75
Факс
+7 48751 7-43-02
Адрес электронной почты
KarpuninAV@s-gres.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпунин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щекинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительных приборов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 14:00 GMT +317.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366407Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборовЩекинский район
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 14:0017.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908366407Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительных приборовЩекинский район
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 23:5921.10.2019 23:5921.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366407Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборовЩекинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительных приборов
Начальная цена
277 026,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещению и Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Извещению и Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
Адрес местонахождения
301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г
26.51.5
26.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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