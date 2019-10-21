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Номер извещения
31908366389
Уникальный номер закупки
48/2019
Наименование закупки
Оказание услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубева Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 12:00 GMT +321.10.2019 12:0021.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366389Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 12:00GMT +321.10.2019 12:0021.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908366389Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.10.201921.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908366389Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 12:0022.10.2019 12:0022.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366389Подведение итогов не позднее Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по устройству сети охранной сигнализации в помещении склада хранения возвратной тары
Начальная цена
1 388 400,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложениями к документации о проведении конкурса в электронной форме (разделы проект договора и техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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