Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные работы производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в размере 100% за фактически выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения счёта и счёт–фактуры Подрядчика, при отсутствии замечаний. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)..Обязательство по оплате работ считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счетa Заказчика.