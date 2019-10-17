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    Главная / Торги / Закупка шиберного затвора сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Закупка шиберного затвора сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910477Дата и время окончания срока приема заявок Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка шиберного затвора сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Типовая спецификация

    Техзадание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-33

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    zorinang@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорина Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 11:00 GMT +317.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910477Дата и время окончания срока приема заявок Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2019 11:0017.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910477Дата и время вскрытия заявок Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910477Подведение итогов не позднее Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910477Подведение итогов не позднее Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в количестве 2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Заказчика: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС с транспортными расходами по доставке на склад Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - 100% по факту поставки в течение 60 дней. Срок поставки декабрь 2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.91.1

    Оборудование для металлургии и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R Шиберный затвор сталеразливочного ковша типа шибер-книжка CS60/R в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании "

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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