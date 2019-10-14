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Номер извещения
ГП910459
Уникальный номер закупки
358
Наименование закупки
Поставка бумаги для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2134
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiia.Kuzmina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмина Анастасия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 08:30 GMT +314.10.2019 08:3014.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техники Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 09:0014.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910459Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для офисной техники Колпино
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 15:0021.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910459Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техники Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для офисной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
17.12.14.110
17.12.1
Документация лота
Кол-во: 2000
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