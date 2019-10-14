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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники

    Поставка бумаги для офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 08:3014.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техники КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910459

    Уникальный номер закупки

    358

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    358

    ГП910459_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2134

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiia.Kuzmina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмина Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 08:30 GMT +314.10.2019 08:3014.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техники Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 09:0014.10.2019 09:0014.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910459Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для офисной техники Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 15:0021.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910459Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техники Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910459Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техники Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    17.12.1

    Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/543407/name/5e09b7a31fb5e7.14922023

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для оргтехники А4 "

    Кол-во: 2000

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