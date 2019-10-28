Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в течение 90 календарных дней с момента подписания УПД, для СМСП в течение 30 календарных дней с момента подписания УПД Покупатель перевозит товар собственным автотранспортом, со склада поставщика. Допускается поставка Товара транспортом поставщика непосредственно на базу Заказчика расположенную по адресу: Алтайский край, Бийский район, с. Малоенисейское по отдельным заявкам. Доставка рассчитывается и оплачивается как услуга по актам выполненных работ.