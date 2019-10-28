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    Главная / Торги / Поставка угля марки ДПК

    Поставка угля марки ДПК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПККрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908366226

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля марки ДПК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническая часть

    Закупочная документация

    Перечень внесенных изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 3843 55-35-48 доб. 116

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    BrazhnikovaNV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бражникова Нина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля марки ДПК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 07:00 GMT +328.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПККрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 07:0028.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908366226Дата и время вскрытия заявок Поставка угля марки ДПККрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 10:3030.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366226Подведение итогов не позднее Поставка угля марки ДПККрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля марки ДПК

    Начальная цена

    1 366 810,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    400 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз с базы поставщика г. БийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 90 календарных дней с момента подписания УПД, для СМСП в течение 30 календарных дней с момента подписания УПД Покупатель перевозит товар собственным автотранспортом, со склада поставщика. Допускается поставка Товара транспортом поставщика непосредственно на базу Заказчика расположенную по адресу: Алтайский край, Бийский район, с. Малоенисейское по отдельным заявкам. Доставка рассчитывается и оплачивается как услуга по актам выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    19.30.12

    Уголь бурый (лигнит) агломерированный

    Классификатор ОКВЭД2

    19.33

    Агломерация бурого угля (лигнита)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агломерация бурого угля (лигнита)"

    Кол-во: 400

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