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Номер извещения
31908366226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка угля марки ДПК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 3843 55-35-48 доб. 116
Факс
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Адрес электронной почты
BrazhnikovaNV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражникова Нина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля марки ДПК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 07:00 GMT +328.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки ДПККрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 07:0028.10.2019 07:0028.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908366226Дата и время вскрытия заявок Поставка угля марки ДПККрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля марки ДПК
Начальная цена
1 366 810,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
19.30.12
19.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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