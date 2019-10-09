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Номер извещения
31908366164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пищевых добавок в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-84
Факс
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Адрес электронной почты
tender2@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Асбест
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пищевых добавок в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пищевых добавок в ассортименте
Начальная цена
2 890 625,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. АВО Экстра Австрия – 250 кг 2. ПС 2 – 200 кг 3. Арома Универсал – 200 кг 4. Докторская Орегана – 200 кг 5. Фиксатор м.К.3 – 150 кг 6. Докторская Классическая – 50 кг 7. Пауэр Инжект-Микс – 2000 кг 8. Промилк SG R – 800 кг 9. Стабкор – 500 кг 10. Ф.И.А.-Микс Коктейль Сосидж – 150 кг 11. Ф.И.А.-РОМ БИФ – 100 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», склад цеха переработки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
21.10.51
21.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4600
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