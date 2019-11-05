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Номер извещения
31908365957
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-29 доб. 6027
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
urdog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кальщикова Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2019 07:00 GMT +305.11.2019 07:0005.11.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365957Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.2019 07:0006.11.2019 07:0006.11.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908365957Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».Екатеринбург
Дата и время проведения
11.11.2019 07:0011.11.2019 07:0011.11.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908365957Дата и время проведения Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.11.2019 07:0012.11.2019 07:0012.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365957Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.11.201912.11.2019 07:0012.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365957Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен».
Начальная цена
1 066 117,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
86.10.19.000
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 660
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