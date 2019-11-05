Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908365957 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание медицинских услуг по проведению медицинских освидетельствований психиатрического (c учетом обследования электроэнцефалографии) и наркологического работникам ЕМУП«Метрополитен» и при поступлении на работу в ЕМУП «Метрополитен» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН Юридический адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3 Почтовый адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3 Контактный телефон +7 343 358-00-29 доб. 6027 Факс +7 234 35-80321 Адрес электронной почты urdog@metro-ektb.ru Ф.И.О. контактного лица Кальщикова Елена Евгеньевна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Закупки и тендеры Услуги больничных организаций Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru