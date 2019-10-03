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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908365926
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги страхования специальной техники для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
KovalevaID@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева И. Д.
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги страхования спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги страхования спецтехники
Начальная цена
123 831,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.КрасноярскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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