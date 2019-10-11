Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобильных шин и дисков (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908365720 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобильных шин и дисков (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

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