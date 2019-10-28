Лот 1

Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).