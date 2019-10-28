www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910448
Уникальный номер закупки
557-567/19
Наименование закупки
Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 34141 5-98-51
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.bogdanova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Ольга Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 08:00 GMT +328.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910448Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 08:0028.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910448Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910448Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910448Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.