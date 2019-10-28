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    Главная / Торги / Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910448Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910448

    Уникальный номер закупки

    557-567/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Эскиз 202-51

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 34141 5-98-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.bogdanova2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Ольга Аркадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, транспорт, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 08:00 GMT +328.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910448Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 08:0028.10.2019 08:0028.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910448Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910448Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201931.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910448Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация и осуществление транспортно-экспедиционных услуг по доставке груза по маршруту ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл. Груз - металлоконструкции в упаковках. Два места - 1. 8050х1900х2060мм, 5750кг; 2. 5630х1850х1270мм, 8450кг. Тип транспорта - еврофура (тент).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Уралхиммаш», г. Глазов - Филиал ФГУП "ЦЭНКИ"- КЦ "Восточный" г. Циолковский, Амурской обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет перевозчика производится по факту выполнения услуг (отсрочка платежа 30 календарных дней с даты предоставления оригиналов ТТН с отметкой грузополучателя о получении груза, счета, счета-фактуры, акта выполненных работ/услуг за каждый рейс)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    49.4

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "организация и осуществление транспортировки груза"

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
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