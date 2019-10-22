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Номер извещения
ГП910425
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 981 723-31-25
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Olga.Kovalenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Панов Павел Петрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 15:00 GMT +322.10.2019 15:0022.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910425Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 15:0022.10.2019 15:0022.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910425Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежаКолпино
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 10:0014.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910425Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка литых заготовок согласно чертежа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196653, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н основной склад ООО "ИжораРемСервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
24.10.21.110
24.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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