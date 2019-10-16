Открытый запрос предложений на проектирование, производство, поставка и монтаж арочного безкаркаского производственного здания площадью 480 м2 (ширина 20, длина 24 м, высота 10м.) укомплектованного козловым краном г.п. 6,3 т. установленным внутри арочного здания для филиала "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск" ПЕРЕТОРЖКА

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910426 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на проектирование, производство, поставка и монтаж арочного безкаркаского производственного здания площадью 480 м2 (ширина 20, длина 24 м, высота 10м.) укомплектованного козловым краном г.п. 6,3 т. установленным внутри арочного здания для филиала "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск" ПЕРЕТОРЖКА Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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