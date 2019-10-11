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Номер извещения
31908366319
Уникальный номер закупки
19/КЭС/0054
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству архитектурного освещения фасада, реставрации мраморного пола и реконструкции лестничных ограждений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Устройство архитектурного освещения фасада здания (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366319Дата и время окончания срока приема заявок Устройство архитектурного освещения фасада здания (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 11:0005.11.2019 11:0005.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366319Подведение итогов не позднее Устройство архитектурного освещения фасада здания (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство архитектурного освещения фасада здания (г.Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Начальная цена
820 618,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Кемерово проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.21
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Реставрация мраморного пола здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366319Дата и время окончания срока приема заявок Реставрация мраморного пола здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 11:0005.11.2019 11:0005.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366319Подведение итогов не позднее Реставрация мраморного пола здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реставрация мраморного пола здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Начальная цена
1 364 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Кемерово проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.33.2
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Реконструкция лестничных ограждений здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908366319Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция лестничных ограждений здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 11:0005.11.2019 11:0005.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366319Подведение итогов не позднее Реконструкция лестничных ограждений здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция лестничных ограждений здания ( г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4)
Начальная цена
840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Кемерово проспект Ленина, 90/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
43.29.12.110
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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