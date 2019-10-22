строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм в районе жилого дома по ул. Юрша, 1 до границы земельного участка объекта по ул. Юрша, 1в и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм, расположенной в районе КНС м/р «Садовый» по ул. Юрша, 54а до границы земельного участка по ул.Юрша, 1в

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908365399 Уникальный номер закупки 281 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм в районе жилого дома по ул. Юрша, 1 до границы земельного участка объекта по ул. Юрша, 1в и строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-400 мм, расположенной в районе КНС м/р «Садовый» по ул. Юрша, 54а до границы земельного участка по ул.Юрша, 1в Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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