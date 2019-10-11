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    Главная / Торги / Открытый конкурс №71в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку задвижки шиберной Ду 800 в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс №71в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку задвижки шиберной Ду 800 в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365464Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижки шиберной Ду-800 ТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908365464

    Уникальный номер закупки

    71

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс №71в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку задвижки шиберной Ду 800 в 2019 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурс 71 задвижка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76 доб. 208

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    mironova_oi@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронова Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка задвижки шиберной Ду-800

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 13:0023.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365464Подведение итогов не позднее Поставка задвижки шиберной Ду-800 Тольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижки шиберной Ду-800

    Начальная цена

    488 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    445012, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 1

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