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Номер извещения
31908365318
Уникальный номер закупки
3527
Наименование закупки
Поставка угля марки АК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 499 267-48-50
Факс
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Адрес электронной почты
oozd@vniirt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суханова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля марки АК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:00 GMT +310.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля марки АКМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 10:0110.10.2019 10:0110.10.2019 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908365318Дата и время вскрытия заявок Поставка угля марки АКМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля марки АК
Начальная цена
6 890 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Мытищи, 2-ой Рупасовский переулок, д. 6АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
05.1
05.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650
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