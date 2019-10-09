Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка товара должна быть произведена в течение 5(пяти) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком.