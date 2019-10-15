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    Главная / Торги / Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)

    Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365214Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908365214

    Уникальный номер закупки

    НКО-037-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение № 4 - Основные квалификационные критерии

    Приложение № 5- Порядок оценки и сопоставления предложений участников

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Приложение № 2 - Проект договора возмездного оказания услуг

    Приложение № 7- Горячая линия безопасности

    Приложение № 6 - Письмо о подаче оферты и форма техно-коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Михаил Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365214Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)Архангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 08:0015.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908365214Дата и время вскрытия заявок Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)Архангельск

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2019 09:0012.12.2019 09:0012.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365214Подведение итогов не позднее Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)Архангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201912.12.2019 09:0012.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365214Подведение итогов не позднее Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по обязательному страхованию автомобилей (ОСАГО)

    Начальная цена

    414 291,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1

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