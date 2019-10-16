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Номер извещения
31908365187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка приборов и оборудования для лабораторного контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов и оборудования для лабораторного контроля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 07:00 GMT +316.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и оборудования для лабораторного контроляг. Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2019 07:0016.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908365187Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов и оборудования для лабораторного контроляг. Верхняя Пышма, Балтымская, 2 А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов и оборудования для лабораторного контроля
Начальная цена
471 134,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
46.69
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19
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