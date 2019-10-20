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    Главная / Торги / Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ в полевой сезон 2019-2020 гг.

    Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ в полевой сезон 2019-2020 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2019 15:0020.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910431Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. ДобрянкаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ в полевой сезон 2019-2020 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    письмо

    Приложение № 1 ТЗ

    Приложение № 2

    приложение № 3

    приложение № 4

    приложение № 56

    ГП910431_Изменение_1_14.10.2019

    ГП910431_Изменение_2_14.10.2019

    уточнени

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    +7 342 212-14-15 доб. 2561

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    baldin_ea@pitc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балдин Евгений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Добрянка

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2019 15:00 GMT +320.10.2019 15:0020.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910431Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2019 15:0020.10.2019 15:0020.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910431Дата и время вскрытия заявок Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2019 08:0024.10.2019 08:0024.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910431Подведение итогов не позднее Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 08:0024.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910431Подведение итогов не позднее Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    14.12

    Спецодежда

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора и спецификации

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полумаска с клапаном выдоха от кислых газов до 12 ПДК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Респиратор РУ-60М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Комплект в боксе для промывания глаз"

    Кол-во: 280

    "Позиция 4"

    "Очки открытые, прозрачные с покрытием линз против царапин с двух сторон"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Костюм мужской для защиты от нефти, нефтепродуктов, воды, с СВ-полосой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Щиток-сетка с креплением к каске"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Нарукавники спилковые для сварщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Амортизационные вкладыши-наколенники"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Наушники противошумные 27 дб на каску"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Подшлемник для сварщика зимний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Подшлемник флисовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Шапка вязаная двойная"

    Кол-во: 280

    "Позиция 13"

    "Перчатки трикотажные с пвх"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 14"

    "Рукавицы виброзащитные"

    Кол-во: 160

    "Позиция 15"

    "Перчатки с тонким нитриловым покрытием"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 16"

    "Перчатки зимние"

    Кол-во: 280

    "Позиция 17"

    "Рукавицы КР"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 18"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 160

    "Позиция 19"

    "Перчатки-краги для сварщиков"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Перчатки-краги"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Сапоги мужские на нат.меху с композитным подноском ИТР"

    Кол-во: 52

    "Позиция 22"

    "Сапоги ЭВА с чулком и мет.подноском"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Ботинки женские кожаные утепленные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Сапоги мужские кожаные утепленные"

    Кол-во: 280

    "Позиция 25"

    "Сапоги зимние"

    Кол-во: 280

    "Позиция 26"

    "Каска защитная с храповиком"

    Кол-во: 280

    "Позиция 27"

    "Жилет утепленный"

    Кол-во: 38

    "Позиция 28"

    "Жилет сигнальный 2 класса"

    Кол-во: 280

    "Позиция 29"

    "Костюм зимний медицинский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Костюм летний медицинский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Костюм противоэнцефалитный с инсектоакарицидной отделкой для ИТР"

    Кол-во: 52

    "Позиция 32"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 280

    "Позиция 33"

    "Костюм сварщика зимний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Костюм женский зимний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Костюм женский летний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Костюм мужской зимний для ИТР"

    Кол-во: 55

    "Позиция 37"

    "Костюм мужской летний для ИТР"

    Кол-во: 55

    "Позиция 38"

    "Костюм мужской летний для ИТР"

    Кол-во: 55

    "Позиция 39"

    "Костюм мужской зимний для ИТР"

    Кол-во: 55

    "Позиция 40"

    "Костюм зимний утепленный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Костюм мужской летний"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Костюм зимний утепленный с антистатической нитью"

    Кол-во: 35

    "Позиция 43"

    "Костюм мужской летний с антистатической нитью"

    Кол-во: 35

    "Позиция 44"

    "Костюм мужской летний для работы с пилой"

    Кол-во: 38

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