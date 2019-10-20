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Номер извещения
ГП910431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ в полевой сезон 2019-2020 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Почтовый адрес
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
Контактный телефон
+7 342 212-14-15 доб. 2561
Факс
+7 342 212-14-15
Адрес электронной почты
baldin_ea@pitc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балдин Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Добрянка
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Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2019 15:00 GMT +320.10.2019 15:0020.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910431Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2019 15:0020.10.2019 15:0020.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910431Дата и время вскрытия заявок Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 08:0024.10.2019 08:0024.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910431Подведение итогов не позднее Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 08:0024.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910431Подведение итогов не позднее Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.г. Добрянка
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1. Закупка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для производства сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Южно-Пудинском лицензионном участке Томской области в сезоне 2019-2020 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПИТЦ Геофизика
Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика
Адрес местонахождения
618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3
15.20.32.120
14.12
14
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 280
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 38
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 120
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 280
Кол-во: 4800
Кол-во: 160
Кол-во: 2400
Кол-во: 280
Кол-во: 1200
Кол-во: 160
Кол-во: 6
Кол-во: 200
Кол-во: 52
Кол-во: 80
Кол-во: 12
Кол-во: 280
Кол-во: 280
Кол-во: 280
Кол-во: 38
Кол-во: 280
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 52
Кол-во: 280
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 55
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 38
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