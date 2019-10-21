Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 08:0021.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний ВолочекПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908365139

    Уникальный номер закупки

    ОПТЦ / 000 234

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» - «Опытный производственно-технический центр»
    Все закупки и тендеры Филиал АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    171161, Российская Федерация, Тверская область, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 24а

    Контактный телефон

    +7 48233 6-31-55

    Факс

    +7 48233 6-31-55

    Адрес электронной почты

    optc@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новохатская Яна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Вышний Волочек

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 08:00 GMT +321.10.2019 08:0021.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365139Дата и время окончания срока приема заявок Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний Волочек

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.10.2019 14:0021.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908365139Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний Волочек

    Дата и время проведения

    23.10.2019 09:0023.10.2019 09:0023.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908365139Дата и время проведения Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний Волочек

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365139Подведение итогов не позднее Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний Волочек

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365139Подведение итогов не позднее Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ» Вышний Волочек

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»

    Начальная цена

    2 295 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке (разделы проект договора и техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    171161, Тверская область, Вышний Волочек, ул. Ржевский тракт, д. 24А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара должна быть осуществлена, силами и за счет Поставщика в течение 7 (семи) месяцев с момента заключения договора. Монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж сотрудников Заказчика в течение 6 (шести) рабочих дней с момента поставки товара. Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения от Поставщика счета на оплату. Основанием для выставления счета является подписание Заказчиком Акта приема-передачи товара с указанием выполнения Поставщиком пуско-наладочных работ и проведения инструктажа сотрудников Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.199

    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    Документация

    03.10.2019

    Техническое задание

    03.10.2019

    Проект договора

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить