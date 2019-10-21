Поставка навесной расточной планшайбы для филиала АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара должна быть осуществлена, силами и за счет Поставщика в течение 7 (семи) месяцев с момента заключения договора. Монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж сотрудников Заказчика в течение 6 (шести) рабочих дней с момента поставки товара. Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения от Поставщика счета на оплату. Основанием для выставления счета является подписание Заказчиком Акта приема-передачи товара с указанием выполнения Поставщиком пуско-наладочных работ и проведения инструктажа сотрудников Заказчика.