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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик).

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 07:0023.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365116Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспорта ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908365116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    проект договора

    техническое задание

    договор залога

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 90-32-20

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпова Лилия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение транспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 07:00 GMT +323.10.2019 07:0023.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365116Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспорта Ижевск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908365116Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение транспорта Ижевск

    Дата и время проведения

    05.11.2019 09:0005.11.2019 09:0005.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908365116Дата и время проведения Приобретение транспорта Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2019 14:0005.11.2019 14:0005.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365116Подведение итогов не позднее Приобретение транспорта Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201905.11.2019 14:0005.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365116Подведение итогов не позднее Приобретение транспорта Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение транспорта

    Начальная цена

    2 927 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    45.19.39.000

    Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19.39

    Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

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