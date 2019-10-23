www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908365116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 90-32-20
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Лилия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автотранспортными средствами прочие, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 07:00 GMT +323.10.2019 07:0023.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908365116Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение транспорта Ижевск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908365116Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение транспорта Ижевск
Дата и время проведения
05.11.2019 09:0005.11.2019 09:0005.11.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908365116Дата и время проведения Приобретение транспорта Ижевск
Подведение итогов не позднее
05.11.2019 14:0005.11.2019 14:0005.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908365116Подведение итогов не позднее Приобретение транспорта Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение транспорта
Начальная цена
2 927 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
45.19.39.000
45.19.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.