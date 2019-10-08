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Номер извещения
ГП910418
Уникальный номер закупки
2019/64
Наименование закупки
Тендер №2019/64 на приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
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Адрес электронной почты
kamenev@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменев Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 21:00 GMT +308.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910418Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 05:0009.10.2019 05:0009.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910418Дата и время вскрытия заявок Приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 16:3010.10.2019 16:3010.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910418Подведение итогов не позднее Приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автомобиля Toyota Camry Люкс Safety
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 автомобиль
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва/ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
29.10.22.000
Кол-во: 1
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