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Номер извещения
ГП910402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка лотков из полипропилена
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
Почтовый адрес
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
Контактный телефон
+7 383 363-37-72 доб. 174
Факс
Адрес электронной почты
semenov_a@ecran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенов Андрей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лотков из полипропилена
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2019 16:00 GMT +320.10.2019 16:0020.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910402Дата и время окончания срока приема заявок поставка лотков из полипропиленаНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2019 16:0020.10.2019 16:0020.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910402Дата и время вскрытия заявок поставка лотков из полипропиленаНовосибирск
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 13:0021.10.2019 13:0021.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910402Подведение итогов не позднее поставка лотков из полипропиленаНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лотков из полипропилена
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18 000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СИБСТЕКЛО
Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО
Адрес местонахождения
630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а
22.22.19.000
Документация лота
Кол-во: 18000
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