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    Главная / Торги / поставка лотков из полипропилена

    поставка лотков из полипропилена

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2019 16:0020.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910402Дата и время окончания срока приема заявок поставка лотков из полипропиленаНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка лотков из полипропилена

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 06:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    техническая спецификация

    образец коммерческого предложения

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКОЕ СТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Юридический адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Почтовый адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Контактный телефон

    +7 383 363-37-72 доб. 174

    Факс

    Адрес электронной почты

    semenov_a@ecran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лотков из полипропилена

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2019 16:00 GMT +320.10.2019 16:0020.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910402Дата и время окончания срока приема заявок поставка лотков из полипропиленаНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2019 16:0020.10.2019 16:0020.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910402Дата и время вскрытия заявок поставка лотков из полипропиленаНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 13:0021.10.2019 13:0021.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910402Подведение итогов не позднее поставка лотков из полипропиленаНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 13:0021.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910402Подведение итогов не позднее поставка лотков из полипропиленаНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лотков из полипропилена

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18 000 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата – 30 % для запуска в производство, 70 % - после уведомления о готовности к отгрузке Условия поставки CPT Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Классификатор ОКПД2

    22.22.19.000

    Изделия упаковочные пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    техническое задание

    03.10.2019

    техническая спецификация

    03.10.2019

    образец коммерческого предложения

    03.10.2019

    договор

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лоток полипропиленовый"

    Кол-во: 18000

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