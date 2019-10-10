Запрос коммерческих предложений на выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910433 Уникальный номер закупки 19/ЧФ МЭ/140 Номер закупки Наименование закупки Запрос коммерческих предложений на выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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