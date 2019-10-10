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Номер извещения
ГП910433
Уникальный номер закупки
19/ЧФ МЭ/140
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 912 478-40-56
Факс
--
Адрес электронной почты
OlgaGilyazova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилязова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 12:00 GMT +310.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910433Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 12:0025.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910433Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201925.10.2019 12:0025.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910433Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке НТД и рабочих чертежей на проведение капитального ремонта по восстановлению гидроизоляции и системы водоотвода площадки под деаэраторами в ТЦ № 1 согласно техническому заданию
Начальная цена
492 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
71.12.13.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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