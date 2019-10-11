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Номер извещения
31908364900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 06:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, ДОМ 38,
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, Красный проспект , 38
Контактный телефон
+7 383 209-17-50 доб. 1129
Факс
--
Адрес электронной почты
m.koveshnikova@ngaha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковешникова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Новосибирск, Красный проспект, 38
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картирджей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 05:00 GMT +311.10.2019 05:0011.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картирджейг. Новосибирск, Красный проспект, 38
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 07:0014.10.2019 07:0014.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364900Дата и время вскрытия заявок Поставка картирджейг. Новосибирск, Красный проспект, 38
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картирджей
Начальная цена
119 766,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техзадания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, Красный проспект, 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ
Адрес местонахождения
630099, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КРАСНЫЙ, ДОМ 38,
630099, г. Новосибирск, Красный проспект , 38
32.99
32.99
Документация лота
Кол-во: 171
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