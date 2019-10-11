Заказчики

Наименование заказчика

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, ФГБОУ ВО НГУАДИ, НГУАДИ