Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара, в случае если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - срок оплаты за поставленный товар – в течение 30 календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика любым доступным способом до адреса грузополучателя