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Номер извещения
31908364869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 05:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 3022 32-09-29
Факс
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Адрес электронной почты
KondratyukEA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратюк Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2019 04:00 GMT +330.10.2019 04:0030.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементовКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2019 04:0030.10.2019 04:0030.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908364869Дата и время вскрытия заявок Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементовКрасноярск
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:3030.10.2019 10:3030.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364869Подведение итогов не позднее Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементовКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кровельных сэндвич панелей и доборных элементов
Начальная цена
830 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
62 шт. кровельных панель. Доборные элементы согласно Технической части
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 82Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
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Документация лота
Кол-во: 3939
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