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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

    Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910430Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19501

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Borovik@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Боровик Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 17:00 GMT +328.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910430Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910430Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2019 11:0023.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910430Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.201923.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910430Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполнения этапа работ осуществляется в следующем порядке: -через 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ и передачи проектной документации Заказчику, осуществляется 100% оплата работ, выполненных по этапу, согласно заявке Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    42.21.24.110

    Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга"

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