Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910430 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ

Все закупки и тендеры Эльгауголь Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1 Контактный телефон +7 495 221-88-88 доб. 19501 Факс +7 41147 9-21-61 Адрес электронной почты Aleksey.Borovik@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Боровик Алексей Леонидович Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова:

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