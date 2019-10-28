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Номер извещения
ГП910430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19501
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksey.Borovik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Боровик Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 17:00 GMT +328.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910430Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 17:0028.10.2019 17:0028.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910430Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри
Подведение итогов не позднее
23.12.2019 11:0023.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910430Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.12.201923.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910430Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. ЭльгаНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение комплекса работ по бурению и вводу в эксплуатацию водозаборной скважины на ст. Б, км 220 Республика Саха (Якутия) подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
42.21.24.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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