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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910398
Уникальный номер закупки
2019-214
Наименование закупки
Закупка электродвигателей для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 04:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19669
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Yuliya.Klimenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Клименко Юлия Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электродвигателей для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 10:00 GMT +323.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910398Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродвигателей для нужд ООО «Эльгауголь»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 10:0031.12.2019 10:0031.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910398Подведение итогов не позднее Закупка электродвигателей для нужд ООО «Эльгауголь»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электродвигателей для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206, Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783, Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная 5, в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ: Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102, в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ: ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток), Станция назначения: Улак , Грузополучатель: ООО «Эльгауголь». Отправка автотранспортом: ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС, Грузополучатель: ООО «Эльгауголь" Обязательное уточнение способа доставки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.11.2
27.11.1
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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