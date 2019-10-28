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    Главная / Торги / Поставка поискового комплекта для высокоточного определения мест повреждения подземных кабельных линий для нужд АО «Торговый порт Посьет»

    Поставка поискового комплекта для высокоточного определения мест повреждения подземных кабельных линий для нужд АО «Торговый порт Посьет»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 09:0028.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908364839Дата и время окончания срока приема заявок Поисковый комплект для высокоточного опрелеления мест повреждения подземных кабельных линийХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908364839

    Уникальный номер закупки

    182-19/ХД/ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поискового комплекта для высокоточного определения мест повреждения подземных кабельных линий для нужд АО «Торговый порт Посьет»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 04:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_пртокол.pdf

    Проект Договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +7 423 331-20-32 доб. 139123

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Snezana.Anosova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аносова Снежана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поисковый комплект для высокоточного опрелеления мест повреждения подземных кабельных линий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 09:0030.12.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908364839Подведение итогов не позднее Поисковый комплект для высокоточного опрелеления мест повреждения подземных кабельных линийХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поисковый комплект для высокоточного опрелеления мест повреждения подземных кабельных линий

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/554623/name/5e27ec16514177.99742643

    22.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поисковый комплект для высокоточного опрелеления мест повреждения подземных кабельных линий"

    Кол-во: 1

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