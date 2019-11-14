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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910397
Уникальный номер закупки
2019-211
Наименование закупки
Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 03:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19669
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Yuliya.Klimenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Клименко Юлия Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2019 10:00 GMT +314.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910397Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2019 10:0014.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910397Дата и время вскрытия заявок Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910397Подведение итогов не позднее Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТПРАВКА БАГАЖОМ: ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток). Станция назначения: Улак , Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Шафиков Ринат Рифатович., тел.: 8-914-245-32-33, 8-914-282-98-33. АВТОДОСТАВКА: ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС. Обязательное уточнение способа доставки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
32.30.15.290
32.30.14
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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