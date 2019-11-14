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    Главная / Торги / Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910397Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910397

    Уникальный номер закупки

    2019-211

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 03:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение №1 Проект договора

    Приложение №2 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19669

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Klimenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименко Юлия Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2019 10:00 GMT +314.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910397Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2019 10:0014.11.2019 10:0014.11.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910397Дата и время вскрытия заявок Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2020 10:0011.01.2020 10:0011.01.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910397Подведение итогов не позднее Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202011.01.2020 10:0011.01.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910397Подведение итогов не позднее Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спортинвентаря для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТПРАВКА БАГАЖОМ: ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток). Станция назначения: Улак , Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Шафиков Ринат Рифатович., тел.: 8-914-245-32-33, 8-914-282-98-33. АВТОДОСТАВКА: ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, Зам. генерального директора Гензель Альфред Юрьевич, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС. Обязательное уточнение способа доставки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Грузополучателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. В течение 30 дней с момента заключения договора и спецификации, срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    32.30.15.290

    Изделия спортивные прочие, не включенные в другие группировки

    32.30.14

    Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тренажер спин-байк Bronze Gym S900 PRO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тренажер скамья Body-Solid GPCB329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тренажер разгибание ног сидя / сгибание ног лежа Body-Solid PLCE165X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тренажер для пресса и спины Body Solid GAB300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Олимпийские обрезиненные диски цветные (1,25;2,5;5;10;15;20;25)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Машина Смита REBEL S5 (или аналог)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Диски 31 мм (1;2,5;5;10;15;20)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Гриф олимпийский 2200 мм с замками на 315 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Гриф для штанги слабоизогнутый W, d=30мм MB-BarM30-WB MB Barbell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Гиря 24 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Гиря 16 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гиря 10 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Гантели парные разборные с дисками d-25 мм (9;11,5;14;16,5;19;21,5;24;26,5;31,5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тренажер тяга сидя Body-solid GSRM40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Стойка для хранения профессиональных гантелей на 10 пар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Стойка для дисков диаметром 51 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Скамья для жима со стойкой (регулируемой) под штангу с подстраховкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Силовой тренажер Т-образная тяга с упором Hard Man HM-740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Силовая скамья универсальная"

    Кол-во: 1

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