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Номер извещения
ГП910396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 22:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21039
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Violetta.Tiapkina@olng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тяпкина Виолетта Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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«Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 17:00 GMT +314.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910396Дата и время окончания срока приема заявок «Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 17:0014.10.2019 17:0014.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910396Дата и время вскрытия заявок «Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»Москва
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 20:0015.11.2019 20:0015.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910396Подведение итогов не позднее «Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 20:0015.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910396Подведение итогов не позднее «Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Проведение геолого-технических исследований и газового каротажа 31 эксплуатационной скважины на Западно-Сеяхинском месторождении на кустах газовых скважин (КГС) №№11,12»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
прописаны в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
прописаны в документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
71.12.11.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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