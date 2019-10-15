www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910407
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электроламп и комплектующих для производственных нужд.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-45
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Zhemanova@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жеманова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электроламп и комплектующих для производственных нужд.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 15:00 GMT +315.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910407Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электроламп и комплектующих для производственных нужд.Орск
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 15:0015.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910407Дата и время вскрытия заявок Закупка электроламп и комплектующих для производственных нужд.Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электроламп и комплектующих для производственных нужд.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
На основании заявки Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск проспект Мира 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
27.40.1
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 63
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 65
Кол-во: 45
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.