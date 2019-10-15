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    Главная / Торги / Закупка металлопроката для механического производства.

    Закупка металлопроката для механического производства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910405Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката для механического производства.ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката для механического производства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 07:28

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    ГП910405_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Zhemanova@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жеманова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката для механического производства.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 15:00 GMT +315.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910405Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката для механического производства.Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 15:0015.10.2019 15:0015.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910405Дата и время вскрытия заявок Закупка металлопроката для механического производства.Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 23:5918.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910405Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката для механического производства.Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката для механического производства.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на 2019 г. с возможностью досрочной поставки. Готовность приступить к поставке по факту получения гарантийного письма ООО «Уралмаш-Горное Оборудование»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск. проспект Мира 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение

    03.10.2019

    Закупочная документация

    03.10.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/544016/name/5e0a286bc2c9b3.01377232

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 800

    "Позиция 2"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 650

    "Позиция 3"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 950

    "Позиция 11"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 13"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ"

    Кол-во: 300

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