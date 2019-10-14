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    Главная / Торги / № РД-05/19 на поставку Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R

    № РД-05/19 на поставку Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910393Дата и время окончания срока приема заявок Предмет реакционна Поставка Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910393

    Уникальный номер закупки

    РД-05/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № РД-05/19 на поставку Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 19:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62 доб. 6364

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    av.logachyeva@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Логачева Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предмет реакционна Поставка Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 15:0029.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910393Подведение итогов не позднее Предмет реакционна Поставка Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предмет реакционна Поставка Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R

    Начальная цена

    18 700,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соот.с документ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соот.с документ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Холодильных шкафов FRS-505CF, FRS-145R "

    Кол-во: 13

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