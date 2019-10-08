www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910391
Уникальный номер закупки
РД-06/19
Наименование закупки
№ РД-06/19 на поставку текстильных изделий для Бизнес залов «Малевич», «Шагал» и «Лисицкий» в Терминале С.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 19:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62 доб. 6364
Факс
--
Адрес электронной почты
av.logachyeva@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Логачева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка текстильных изделий для Бизнес залов «Малевич», «Шагал» и «Лисицкий» в Терминале С.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка текстильных изделий для Бизнес залов «Малевич», «Шагал» и «Лисицкий» в Терминале С.
Начальная цена
2 553 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соот.с докум.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соот.с докум.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3340
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.