Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закуп клапанов обратных (ООО "Газпромнефть-Ямал")

    Закуп клапанов обратных (ООО "Газпромнефть-Ямал")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910387Дата и время окончания срока приема заявок Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910387

    Уникальный номер закупки

    Заявка 560-562/19 от 02.10.2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп клапанов обратных (ООО "Газпромнефть-Ямал")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 19:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_ГП910387.pdf

    Заявка № 560-562/19 от 02.10.2019

    01 - ТТ НТС ПГ утвержденный

    Технические проекты

    Таблица 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    нефть, транспорт, лом, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910387Дата и время окончания срока приема заявок Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910387Дата и время вскрытия заявок Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201909.12.2019 10:0009.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910387Подведение итогов не позднее Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме в срок не позднее 29.02.2020

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/531659/name/5df9bec4d8c752.12635625

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "клапаны обратные"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211081426
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    593057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    4 781 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237048
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    593106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225947
    Детали трубопроводные
    Детали трубопроводные
    591579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225928
    Клапан запорный
    Клапан запорный
    592908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211075747
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    592572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    268 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225851
    Арматура трубопроводная_задвижки
    Арматура трубопроводная_задвижки
    592566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211074506
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    592537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    16 258 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить