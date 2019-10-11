www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910387
Уникальный номер закупки
Заявка 560-562/19 от 02.10.2019
Наименование закупки
Закуп клапанов обратных (ООО "Газпромнефть-Ямал")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 19:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
{}
Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910387Дата и время окончания срока приема заявок Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 10:0011.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910387Дата и время вскрытия заявок Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.12.201909.12.2019 10:0009.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910387Подведение итогов не позднее Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп клапанов обратных по заявке № 560-562/19 от 02.10.2019. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме в срок не позднее 29.02.2020
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш", 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.14
Документация лота
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.