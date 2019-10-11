Лот 1

Закуп клапанов регулирующих по заявке № 559-562/19 от 02.10.2019. В комплект поставки необходимо включить имитирующие катушки для замены клапанов регулирующих на период проведения гидроиспытаний. Требование к упаковке: Оборудование должно быть упаковано в деревянные плотные ящики, обшитые внутри водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Ящики будут изготовлены согласно ГОСТ 10198-91 тип II-1, III-2 и IV-1 (каркасно-щитовые) для обеспечения возможности штабелирования ящиков с оборудованием во время транспортирования и хранения.