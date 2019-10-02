Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные им услуги исходя из фактически оказанного объема услуг, определенного в Акте оказанных услуг, согласно текущих расценок Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком Исполнителю осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 банковских дней после подписания Акта оказанных услуг обеими Сторонами.