Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники

    Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910386Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг. СимферопольПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 19:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

    Юридический адрес

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Почтовый адрес

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Контактный телефон

    +7 978 822-17-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    kseniya98.03@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ан Владимир Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201903.10.2019 19:3003.10.2019 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910386Подведение итогов не позднее По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг. Симферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг.

    Начальная цена

    28 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    78

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СимферопольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные им услуги исходя из фактически оказанного объема услуг, определенного в Акте оказанных услуг, согласно текущих расценок Исполнителя. Оплата услуг Заказчиком Исполнителю осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 банковских дней после подписания Акта оказанных услуг обеими Сторонами.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
    Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

    Адрес местонахождения

    295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.190

    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

    95.11.10.110

    Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обследованию технического состояния"

    Кол-во: 78

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211073326
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию компьютерной и копировально-множительной техники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств
    Определение исполнителя для оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию компьютерной...
    592325
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    789 049
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить