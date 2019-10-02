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Номер извещения
ГП910386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
Почтовый адрес
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
Контактный телефон
+7 978 822-17-81
Факс
Адрес электронной почты
kseniya98.03@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ан Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Симферополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 19:3003.10.2019 19:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910386Подведение итогов не позднее По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг. Симферополь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технической экспертизы технических средств и оргтехники Заказчика с целью определения возможности ее дальнейшей эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить данный вид услуг.
Начальная цена
28 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
78
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СимферопольРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
Все закупки и тендеры КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР
Адрес местонахождения
295001, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Переулок Тихий, 6
95.11.10.190
95.11.10.110
Документация лота
Кол-во: 78
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